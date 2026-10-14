Temblor en Panamá: Senafront despliega 300 agentes adicionales para reforzar ayuda a comunidades afectadas

Este segundo contingente se suma a los 400 agentes que permanecen en Coclé desde el viernes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 300 agentes adicionales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) partieron este miércoles desde la capital hacia Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas para reforzar la asistencia a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de octubre.

Este segundo contingente se suma a los 400 agentes que permanecen en Coclé desde el viernes. Los uniformados apoyarán la distribución de suministros, la instalación de carpas y las inspecciones de estructuras junto con otras instituciones.

El inspector general del Senafront, Ricaurter Vejarano, explicó que el despliegue incluye camiones, personal de infraestructura y unidades de búsqueda y rescate.

“Estamos llevando camiones, estamos llevando unidades de infraestructura, estamos llevando otro despliegue de personal que tiene que ver con el sistema de búsqueda y rescate de nuestras unidades”, señaló.

También se movilizaron equipos terrestres y acuáticos para facilitar el acceso a zonas remotas.

Suministros para las familias

Como parte del operativo, se trasladan hacia Herrera, Los Santos y Veraguas 2,400 mosquiteros, 175 carpas, 2,000 frazadas y 500 lonas para atender las necesidades de las familias afectadas.

Vejarano indicó que entre los insumos movilizados hay donaciones de la Embajada de Estados Unidos.

“Estamos llevando también algunos tipos de otros insumos que han sido donados por la Embajada de Estados Unidos, también como carpas y todo lo que refiera ayuda humanitaria”, expresó.

Los agentes coordinarán las labores de apoyo con las autoridades de las provincias y las instituciones que participan en la respuesta a la emergencia.

Con información de Yiniva Caballero.