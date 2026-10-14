Senan ha trasladado más de 114 mil libras de carga de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por el terremoto

A cinco días del terremoto que sacudió diversas regiones del país, las labores de asistencia y rescate coordinadas por los organismos de seguridad no se detienen. El capitán Eliécer Castillo, jefe de Búsqueda y Rescate del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informó que la institución ha desplegado más de 2,500 agentes en un esfuerzo interinstitucional para socorrer a las familias damnificadas.

Durante el balance de las operaciones, Castillo detalló que se han acumulado más de 131 horas de vuelo, logrando trasladar vía aérea y marítima más de 114,000 libras de carga con suministros de primera necesidad hacia comunidades apartadas. Asimismo, se han efectuado un total de 28 evacuaciones médicas y de emergencia, priorizando a adultos mayores, mujeres embarazadas y niños que presentaban situaciones de vulnerabilidad o afectaciones físicas tras el movimiento telúrico.

"Es una labor titánica que estamos llevando; en algunas ocasiones estamos teniendo dificultades por el clima", expresó.

Zonas críticas y el reto del clima

Las evaluaciones conjuntas realizadas con el Ministerio de Vivienda y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) apuntan a que la zona sur de la provincia de Los Santos, parte de Herrera, la región sur de Veraguas y áreas de Soná continúan siendo los puntos más golpeados por la emergencia.

Pese a los constantes desafíos climatológicos que dificultan en ocasiones el acceso a ciertas comunidades remotas debido a los avisos de mal tiempo, las aeronaves y embarcaciones del Senan mantienen operaciones continuas.

Comentó que en zonas como Isla Caña, las autoridades y equipos técnicos de la Universidad de Panamá y el Sinnaproc evalúan tanto las condiciones geológicas en tierra firme, donde las familias se vieron obligadas a abandonar la isla debido a los fuertes oleajes que recibieron el pasado viernes 9 de octubre.

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