Familias del Valle de Antón improvisan refugios tras perder sus viviendas por el sismo

La situación se repite entre los residentes de esta comunidad, quienes han tenido que abandonar sus hogares por los daños ocasionados por el movimiento sísmico y el temor de que las estructuras puedan colapsar.

Valle de Antón, Coclé/Entre carpas, mantas y láminas de zinc, varias familias del sector de India Cabecera, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, intentan resguardarse luego de que sus viviendas resultaran severamente afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

Una de estas familias es la de Darío Rodríguez, quien perdió su casa y ahora enfrenta la incertidumbre de no contar con un lugar seguro donde vivir. Mientras espera una solución, sus familiares han tenido que improvisar un refugio para protegerse de las condiciones del clima.

La situación se repite entre otros residentes de esta comunidad, quienes han tenido que abandonar sus hogares por los daños ocasionados por el movimiento sísmico y el temor de que las estructuras puedan colapsar.

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Días después del terremoto, la preocupación de estas familias no se limita a las pérdidas materiales. También enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus viviendas o disponer de un techo que les brinde seguridad.

Mientras buscan alternativas para resguardarse, algunas de las personas afectadas han recurrido a las redes sociales para compartir sus testimonios y mostrar las condiciones en las que permanecen tras la emergencia.

Las historias de India Cabecera reflejan las dificultades que enfrentan los residentes cuyas viviendas quedaron inhabitables o presentan daños importantes, mientras esperan respuestas que les permitan recuperar la tranquilidad y contar nuevamente con un hogar seguro.

Con información de Kayra Saldaña