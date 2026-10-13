Temblor en Panamá: Caja de Seguro Social reorganiza servicios de salud en Coclé

El director médico institucional, Eric León, recorrió las distintas unidades de salud para verificar su funcionamiento y coordinar las acciones necesarias para mantener la prestación de los servicios.

Hospital Regional Dr. Rafael Estévez de Aguadulce, provincia de Coclé. / Cortesía de la Caja de Seguro Social (CSS)
Danna Durán - Periodista
13 de octubre 2026 - 16:06

Coclé/La Caja de Seguro Social (CSS) adecuó sus instalaciones y reorganizó algunos servicios médicos en la provincia de Coclé tras el evento sísmico, con el objetivo de garantizar la atención a los pacientes mientras continúan los trabajos de adecuación.

El director médico institucionalEric León, recorrió las distintas unidades de salud para verificar su funcionamiento y coordinar las acciones necesarias para mantener la prestación de los servicios.

En el Hospital Dr. Rafael Estévezubicado en Aguadulcese mantienen activos las 24 horas los servicios de urgenciasatención ginecoobstétricacirugías de urgencia y cuidados intensivos.

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CSS reorganiza servicios de salud en Coclé tras evento sísmico
CSS reorganiza servicios de salud en Coclé tras evento sísmico / CSS

Además, para este miércoles se prevé la atención de pacientes con citas de especialidades, así como la habilitación de los servicios de farmacia, laboratorio y radiología.

Por su parte, la Policlínica Manuel Paulino Ocaña restablecerá la totalidad de sus servicios este martes, mientras que las policlínicas de Aguadulce y Natáal igual que el Centro de Atención, Promoción y Prevención de la Salud (CAPPS) de La Pintadaoperan con normalidad.

La CSS exhortó a la población a utilizar responsablemente el Cuarto de Urgencias y acudir únicamente ante situaciones que lo ameriten, mientras se desarrollan los trabajos de adecuación en las instalaciones de salud.

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