Descuentos para jubilados| Asamblea aprueba ampliación; Mulino la sancionará el lunes

La iniciativa, acordada entre representantes del sector empresarial, diputados y jubilados, contempla descuentos en medicamentos, atención médica y servicios básicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre aplausos de jubilados presentes en las graderías, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 50 votos, el proyecto de ley 746, que busca ampliar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La propuesta es resultado de un acuerdo entre representantes del sector empresarial, diputados y jubilados, tras el veto presidencial a una iniciativa anterior.

Tras la aprobación del proyecto 746, el presidente José Raúl Mulino escribió en su cuenta de X que "acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y el ministro [Felipe] Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva".

"Hoy estamos haciendo patria", dijo el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Javier Sucre, impulsor del proyecto.

Descuentos en salud y aparatos de asistencia

El proyecto contempla un descuento del 20% en medicamentos, laboratorios y la tasa de aseo.

También establece una rebaja del 25% en restaurantes, atención médica y la compra de sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros aparatos de asistencia.

La iniciativa incluye descuentos del 30% en telefonía residencial y móvil, agua potable, televisión por cable e internet.

Ese mismo porcentaje se aplicaría al servicio de electricidad para clientes residenciales cuyo consumo no supere los 600 kilovatios hora.

El proyecto 746 representa un nuevo intento por ampliar estos beneficios, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetara el proyecto 226.