Presupuesto de 2027 es aprobado en tercer debate; ahora pasará al Ejecutivo

La propuesta avanzó entre cuestionamientos por la inclusión de una propuesta impulsada por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho para hacer excepciones a la ley de Contrataciones Públicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con 49 votos a favor y 18 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Presupuesto General del Estado para 2027, en medio de cuestionamientos por un artículo aprobado previamente que establece excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas.

Ahora el documento pasará a manos del Ejecutivo para su aprobación o rechazo.

Tras la lectura de la correspondencia, el pleno abrió el periodo de incidencias y, posteriormente, inició la discusión con los argumentos de las diferentes bancadas que fijaron su postura sobre la conveniencia e inconveniencia del presupuesto.

La sesión arrancó después de una mañana de espera, durante la cual se observó la llegada de diputados de la coalición Vamos, del Movimiento Otro Camino y del Partido Panameñista.

Cuestionamientos antes del debate

Antes de ingresar a la sesión, diputados consultados expresaron sus posiciones sobre la votación del artículo que generó diferencias durante la discusión previa.

"Se aprobó, pero muy estrecho, 36 a 35", expresó el diputado panameñista Jorge Herrera, quien consideró que no era el momento propicio para aprobarlo.

Otra de la diputada consultada cuestionó el respaldo que permitió alcanzar los 36 votos y sostuvo que la disposición representa menos transparencia.

Estas posiciones anticipaban una discusión en la que los diputados de oposición expondrían sus objeciones al proyecto. Según lo explicado durante la cobertura, cada parlamentario dispone de hasta diez minutos para intervenir en tercer debate.

Ahora los diputados discuten el tercer debate del proyecto que amplía beneficios a los jubilados.

Con información de Luis Alberto Jiménez.