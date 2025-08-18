Dueños de maquinaria pesada en Los Santos exigen devolución de sus equipos tras decomiso de MiAmbiente

Los dueños de la maquinaria han acudido al Ministerio de Ambiente con la intención de buscar un acuerdo que les permita recuperar sus herramientas de trabajo.

Los Santos/Un grupo de conductores y propietarios de maquinaria pesada en la provincia de Los Santos ha solicitado al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) la liberación de sus equipos, luego de que estos fueran decomisados por operar sin los permisos ambientales requeridos.

De acuerdo con las autoridades ambientales, la retención de la maquinaria se realizó en cumplimiento de la normativa vigente, ya que las actividades de extracción de material como la tosca utilizada en la construcción de caminos, residencias y otras obras requieren estudios de impacto ambiental, los cuales, hasta el momento, no han sido presentados por los operadores involucrados.

De acuerdo con MiAmbiente, estas prácticas son ilegales si no cuentan con los permisos correspondientes, ya que la ley exige que cualquier actividad que implique alteración del suelo o extracción de recursos naturales cuente con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Los conductores, por su parte, aseguran estar en una situación complicada, pues afirman que no son los propietarios de las fincas donde se extrae el material y que los costos para regularizar su situación son prohibitivos. Un estudio de impacto ambiental puede superar los B/.15,000, una suma que, aseguran, no pueden costear.

“Yo igual pregunté y siento que no tengo nada que ver con eso de los permisos. Sin embargo, igual me trajeron la máquina para acá. Tengo un mes y medio sin trabajar y no tengo una solución para eso”, expresó Félix Ortíz, propietario de equipo pesado afectado por la medida.

Los dueños de la maquinaria han acudido al Ministerio de Ambiente con la intención de buscar un acuerdo que les permita recuperar sus herramientas de trabajo y continuar operando de manera legal. Sin embargo, hasta el momento, no se ha alcanzado una solución definitiva.

