Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

DARIÉN:

RESIDENTE DE PROYECTO: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con conocimiento en administración de obras civiles en general.

COLÓN:

EJECUTIVO DE VENTA INTERNACIONAL: Contar con Licenciatura en Comercio Internacional, Mercadeo, Administración o carreras afines.

Contar con Licenciatura en Comercio Internacional, Mercadeo, Administración o carreras afines. AGENTE DE ENTREGA: Chofer con licencia de conducir vigente, categoría F o I y contar con bachiller completo.

Chofer con licencia de conducir vigente, categoría F o I y contar con bachiller completo. ASISTENTE DE TRÁFICO / SECRETARIA: Bachiller completo, manejo de Microsoft Office, conocimientos básicos en tráfico y operaciones relacionadas.

Bachiller completo, manejo de Microsoft Office, conocimientos básicos en tráfico y operaciones relacionadas. AYUDANTE GENERAL DE BODEGA: Bachiller completo con conocimiento en bodega y almacén.

PANAMÁ: