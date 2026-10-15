Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
DARIÉN:
- RESIDENTE DE PROYECTO: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con conocimiento en administración de obras civiles en general.
COLÓN:
- EJECUTIVO DE VENTA INTERNACIONAL:Contar con Licenciatura en Comercio Internacional, Mercadeo, Administración o carreras afines.
- AGENTE DE ENTREGA: Chofer con licencia de conducir vigente, categoría F o I y contar con bachiller completo.
- ASISTENTE DE TRÁFICO / SECRETARIA: Bachiller completo, manejo de Microsoft Office, conocimientos básicos en tráfico y operaciones relacionadas.
- AYUDANTE GENERAL DE BODEGA: Bachiller completo con conocimiento en bodega y almacén.
PANAMÁ:
- ENCARGADO DE TIENDA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Y HERRAMIENTAS: Con bachiller completo, Técnico Superior, cursos en Mecánica Automotriz o carreras afines.
- SUPERVISOR DE AGENTES MOTORIZADOS: Bachiller completo, con conocimiento en seguridad privada y debe contar con licencia de conducir vigente.
- ASISTENTE DE PLANILLA: Estudiante de la carrera de Recursos Humanos, Contabilidad y Administración de Empresas, con conocimiento básico de la legislación laboral de Panameña.
- GESTOR DE DESCUENTO DIRECTO: Bachiller culminado, con conocimiento en gestión de cobros y descuento directo.
- TÉCNICO DE ALARMAS: Con estudios universitarios en Electrónica, Sistemas, Telecomunicaciones o Ingeniería Electrónica, debe tener conocimientos en sistemas especiales básicos e idoneidad de electricista.
- ATENCIÓN AL CLIENTE / CAJA: Bachiller completo, conocimiento en manejo de caja, facturación, manejo de efectivo y diferentes métodos de pago.
- INSPECTOR DE INGENIERÍA NAVAL: Licenciatura o Grado en Ingeniería Naval, Arquitectura Naval, Ingeniería Mecánica Naval o carreras afines, con conocimiento de los principios de gestión de la calidad de la norma ISO 9001.
- ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA: Licenciatura en Microbiología, Biología o carreras afines, conocimientos en industria farmacéutica, análisis microbiológicos, monitoreo ambiental o posiciones similares.
- ASESOR FINANCIERO: Licenciatura en Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
- AUXILIAR DE BODEGA: Bachiller completo, conocimiento en bodega, inventario o despacho.
- EJECUTIVA COMERCIAL: Bachiller completo, con conocimientos básicos de IT e infraestructura tecnológica y disponibilidad para realizar visitas a clientes.
- RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA: Estudios universitarios, en curso, o con Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN COMERCIAL: Técnico en Refrigeración, licencia de conducir comercial, con conocimientos en puestos similares y en el uso y manejo de R-290, R-600.
- ANALISTA FISICOQUÍMICO: Licenciatura en Farmacia, Química o carreras afines en industria farmacéutica o sectores altamente regulados.
- GESTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS: Licenciatura en Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas o carreras afines, con habilidades en entrevistas por competencias, planes de capacitación e indicadores de gestión.