Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 16 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 16 DE OCTUBRE
📍Panamá
• Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia
📍Chiriquí
• Parque Turisco, en Río Sereno, distrito de Renacimiento
📍Panamá Oeste
• Cancha de Nuevo Chorrillo, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Quebrada Carrizo, en Umani, corregimiento de Cerro Puerco
📍Darién
• Escuela Primaria de La Moneda, en Rio Iglesia
• Cancha de Arreti, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe
📍Herrera
• Casa Local de Chupampa, distrito de Santa Maria