Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 16 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 16 DE OCTUBRE

📍Panamá

• Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia

📍Chiriquí

• Parque Turisco, en Río Sereno, distrito de Renacimiento

📍Panamá Oeste

• Cancha de Nuevo Chorrillo, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Quebrada Carrizo, en Umani, corregimiento de Cerro Puerco

📍Darién

• Escuela Primaria de La Moneda, en Rio Iglesia

• Cancha de Arreti, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe

📍Herrera

• Casa Local de Chupampa, distrito de Santa Maria