Entregan a familiares los restos de Roberto Adolfo Aparicio, víctima de la invasión de 1989

Roberto Adolfo Aparicio Oliva tenía 21 años cuando falleció durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá. Sus restos permanecieron sin identificar durante más de 36 años y fueron entregados a sus familiares tras un proceso de análisis genético.

Después de más de 36 años sin conocer con certeza el paradero de sus restos, los familiares de Roberto Adolfo Aparicio Oliva recibieron sus restos óseos, luego de que fueran identificados mediante pruebas de ADN.

La entrega se realizó en el Cementerio Jardín de Paz, como parte de las investigaciones sobre las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. Aparicio Oliva tenía 21 años cuando falleció durante ese acontecimiento.

Sus restos permanecieron sin identificar hasta que un proceso de análisis genético permitió establecer su identidad. De acuerdo con la información del Ministerio Público, la identificación representó un desafío científico debido al estado de carbonización de los restos, condición que dificultó la recuperación de material genético.

El procedimiento contó con la participación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), donde se logró extraer el ADN y obtener un perfil genético. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) comparó ese perfil con las muestras de referencia aportadas por los familiares, lo que permitió confirmar su identidad.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, realizó la entrega de los restos en presencia de sus familiares, quienes agradecieron las gestiones que hicieron posible la identificación y su posterior sepultura. Según los datos divulgados por la Comisión 20 de Diciembre, Roberto Adolfo Aparicio Oliva era hijo de Félix Adolfo Aparicio Pérez y Lidia Maritza Oliva Gómez.

Residía en San Miguelito, en el sector de Cerro Batea, y pertenecía al Batallón 2000, con sede en Chepo. Al momento de la invasión, prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, donde formaba parte de la sección de reconocimiento. Posteriormente, fue ascendido póstumamente de agente a cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990.

Días después del inicio de la invasión, sus familiares recibieron información sobre su fallecimiento en el sector de El Chorrillo, pero no lograron localizar sus restos. Desde entonces, emprendieron su búsqueda en hospitales, cementerios y diligencias de exhumación.

Con el paso del tiempo, recibieron información de que había sido sepultado en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz. Sin embargo, su identidad no pudo establecerse hasta que se completaron los análisis científicos. Con esta entrega, suman 12 los restos de víctimas de la invasión identificados y entregados por la Procuraduría General de la Nación a sus familiares, según la información divulgada por la institución.