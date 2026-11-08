¡Orgullo panameño! Estudiantes ganan 5 medallas en Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2026

La delegación panameña obtuvo una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce en la XVIII edición del certamen, que se desarrolla del 1 al 9 de noviembre en Paraguay.

Ciudad de Panamá, Panamá/La delegación de Panamá obtuvo cinco medallas en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se celebra del 1 al 9 de noviembre en Paraguay. El equipo consiguió una presea de oro, dos de plata y dos de bronce.

La medalla de oro fue para Asdrúbal Castillo, estudiante del Instituto Cultural, ubicado en San Miguelito. Las dos medallas de plata correspondieron a Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, ambos centros educativos de Panamá Centro.

Por su parte, Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel, de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, obtuvieron medallas de bronce.

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Los cinco estudiantes fueron seleccionados para representar al país en la competencia luego de alcanzar los puntajes más altos y demostrar el mejor desempeño en la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en conjunto con la Ciudad del Saber.

Durante la OLAA 2026, las delegaciones participan en pruebas académicas y actividades prácticas relacionadas con la astronomía y la astronáutica. Entre ellas figuran evaluaciones teóricas, observaciones astronómicas y talleres de cohetaria.

La participación panameña forma parte de los esfuerzos por fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes, promover el pensamiento crítico y ampliar el interés de las nuevas generaciones por las ciencias espaciales.