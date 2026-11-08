La Villa de Los Santos conmemorará el 10 de noviembre con el duro recuerdo del terremoto

Las afectaciones en la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad y el casco antiguo obligarán a modificar las actividades tradicionales.

La conmemoración del Primer Grito de Independencia de Panamá de España tendrá este año un significado diferente en La Villa de Los Santos. Los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre en la iglesia de San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad y otros puntos del casco antiguo han obligado a modificar los actos tradicionales del 10 de noviembre.

Como parte de las actividades, el Municipio ha organizado un evento en el parque Rufina Alfaro, a la medianoche del 10 de noviembre, donde se cantará el Himno Santeño y se realizará la proclamación de libertad. Para la mañana está previsto un acto protocolar, al que podrían asistir autoridades del Gobierno central.

Manuel Moreno Arosemena explicó que este año no será posible realizar las actividades en algunos de los sitios históricos que tradicionalmente forman parte de la celebración.

“Es un día muy especial, pero este año 2026 va a ser mucho más. No vamos a poder conmemorar los hechos de 1821 en este histórico lugar, el parque Simón Bolívar, que es parte de los actos conmemorativos. Este año no va a ser posible”.

Pese a los cambios, señaló que el sentimiento de los santeños se mantiene y que la celebración también tendrá un espacio en los hogares y en el corazón de sus habitantes.

“Tenemos la esperanza de que el próximo año estaremos celebrando en el Museo de la Nacionalidad y en la iglesia de San Atanasio”.

Mientras tanto, los trabajos de recuperación del templo ya comenzaron en su torre y en las áreas internas. También está previsto iniciar las intervenciones para restaurar el Museo de la Nacionalidad.

Con información de Eduardo Javier Vega.