Familiares de hombre asesinado en Bugaba exigen justicia

De acuerdo a familiares, tienen conocimiento de los que pudiesen ser los presuntos homicidas.

Provincia de Chiriquí/Familiares del ciudadano de 35 años asesinado el pasado jueves 14 de agosto en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, exigen a las autoridades una investigación objetiva y que se haga justicia.

Jackeline Jiménez, madre de la víctima, dijo que no quiere ver sufrir a otra madre; además, señaló que si su hijo hubiera recibido la atención rápida y oportuna, hubiese sobrevivido a ese atentado.

“Cuando llegó la policía, no lo quisieron llevar. ¿Usted sabe lo que es eso? Mi esposo se molestó y les dijo: ‘¡Por favor, súbanlo, él está muy grave!'. No quisieron llevarlo a la policía de Bugaba”, relató la madre.

Añadió que la ambulancia tardó en llegar, por lo cual falleció.

Un vídeo revelado muestra cuando la víctima llega a su residencia junto a un acompañante en el vehículo y se acercan dos personas con armas de fuego; este será clave para las autoridades en función de continuar las investigaciones.

Según estadísticas, es el séptimo homicidio que se registra en la provincia en lo que va de 2025; por ende, preocupa a la población debido a la ola de violencia.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este crimen y esclarecer los hechos. Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por el asesinato.

Con información de Demetrio Ábrego