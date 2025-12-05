Aprehenden a mujer por femicidio de su hija de 2 años en La Chorrera; es investigada por maltrato al menor

La investigación se origina por un hecho de femicidio, violación y maltrato al menor en perjuicio de la bebé de 2 años.

Panamá Oeste/La madre de la niña de 2 años que murió el pasado 3 de diciembre tras ser brutalmente golpeada y agredida sexualmente en una vivienda ubicada en el distrito de La Chorrera fue aprehendida este viernes 5 de diciembre en el corregimiento de Barrio Colón.

La orden de captura de la mujer fue emitida por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, que la investiga por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al menor.

La investigación se origina por un hecho de femicidio, violación y maltrato al menor en perjuicio de la bebé de 2 años.

Esta ciudadana fue conducida por la Dirección de Investigación Judicial para los trámites correspondientes. Se espera que en las próximas horas la mujer comparezca ante un juez de garantías para legalizar su aprehensión, imputar cargos y ordenar una medida cautelar.

En horas de la madrugada de este 5 de diciembre, también se aprehendió mediante allanamiento al padrastro de la niña, como sospechoso del femicidio, violación agravada y maltrato al menor.

Estas personas habrían intentado ocultar la causa real de la muerte de la pequeña, indicando que supuestamente se había caído. Sin embargo, las investigaciones y los exámenes médicos revelaron que la menor presentaba múltiples lesiones recientes en el cuerpo y en el rostro, además de cicatrices previas que evidenciaban un historial de maltrato infantil.

Los hechos que originaron las investigaciones se registraron el pasado miércoles 3 de diciembre en la barriada Villa Panorama, en La Chorrera, donde inicialmente se reportó que la menor había fallecido.

Las diligencias policiales e investigativas vincularon al padrastro como sospechoso, quien al momento del deceso tenía a la menor bajo su cuidado y custodia. Autoridades adelantaron que el caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer estos sucesos.

