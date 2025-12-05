MOP realiza trabajos de mantenimiento vial en varios sectores de Darién

Estas intervenciones buscan garantizar vías seguras y accesibles para los residentes y productores de Darién.

Pinogana, Chepigana y Santa Fe reciben mejoras viales del MOP en Darién
Danna Durán - Periodista
05 de diciembre 2025 - 17:07

La Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Darién ejecutó esta semana una serie de labores de mantenimiento vial en distintos puntos de la provincia, con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar el acceso seguro a comunidades como Los Pavitos, La Palma, Agua Fría y Nicanor.

En el distrito de Pinogana, las cuadrillas del MOP desarrollaron trabajos de conformación de calzada en un tramo de 350 metros en la comunidad de Los Pavitos. De manera paralela, en el corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana, se realizaron labores similares que incluyeron la limpieza de cunetas a lo largo de 700 metros.

En el distrito de Santa Fe, el tramo entre Agua Fría y Palmira recibió trabajos de parcheo superficial caliente, con la aplicación de 40 metros cúbicos de asfalto caliente en un recorrido de 3.2 kilómetros.

Adicionalmente, en la comunidad de Nicanor se efectuaron tareas de riego de material selecto, conformación de calzada y limpieza de cunetas, intervenciones que abarcaron una longitud de 1.9 kilómetros.

Estas obras forman parte del programa de mantenimiento vial continuo que impulsa el Ministerio de Obras Públicas en Darién, con el objetivo de asegurar vías en mejores condiciones para los residentes y productores de la región.

