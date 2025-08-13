Encuentran osamenta en Chiriquí; se investiga posible vinculación con hombre desaparecido en Costa Rica

Bugaba, Chiriquí/Las autoridades de investigación y seguridad de Panamá y Costa Rica mantienen abierta una investigación para determinar si una osamenta localizada cerca de una quebrada en el sector de Hacú ubicado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, corresponde a un ciudadano costarricense que se mantiene desaparecido.

Se trata de Juan Pablo Morales Granados, de al menos 35 años, reportado como desaparecido desde el pasado 1 de agosto del presente año en la provincia de Heredia, Costa Rica.

La osamenta fue hallada por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades. Tras la llegada de agentes de investigación y del Ministerio Público panameño, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizan pruebas necrológicas para confirmar su identidad.

Este hallazgo ocurrió el pasado viernes 8 de agosto, y actualmente forma parte de un proceso de investigación conjunta entre Panamá y Costa Rica para establecer si se trata efectivamente del ciudadano desaparecido.

Con información de Demetrio Ábrego