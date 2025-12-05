EEUU aprueba dejar de recomendar vacunación contra hepatitis B en recién nacidos

Según la nueva directiva, la administración de una primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B —de tres en total— en los primeros minutos de vida solo se recomendará a los individuos cuya madre haya sido diagnosticada como portadora de la enfermedad.

Washington, Estados Unidos/Un comité de expertos designados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, decidió este viernes que se deje de recomendar la vacuna de la hepatitis B para los recién nacidos.

La decisión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) fue adoptada por ocho votos contra tres, y va en contra de la opinión de muchos médicos.

Ahora deberá ser cumplida por las autoridades federales y pondrá fin a la actual política de prevención del país después de más de 30 años en vigor.

Según la nueva directiva, la administración de una primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B —de tres en total— en los primeros minutos de vida solo se recomendará a los individuos cuya madre haya sido diagnosticada como portadora de la enfermedad.

En caso de que la madre haya dado negativo, el comité asesor recomienda a los padres consultar con un médico para determinar "si desean vacunar al bebé" y cuándo.

Antes la recomendación era la vacunación universal justo después del nacimiento para prevenir contagio madre-hijo en caso de que la madre tuviese la enfermedad y no lo supiera.

La hepatitis B fue prácticamente erradicada en personas jóvenes en Estados Unidos mediante esta práctica.

El cambio fue inmediatamente denunciado por las asociaciones médicas.

"Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños", afirmó Susan J. Kressly, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, en un comunicado.

Tres miembros del panel también se opusieron a la medida, al señalar la ausencia de elementos que justifiquen algún beneficio con el cambio.

"No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño", alertó el doctor Cody Meissner antes de la votación, una de las pocas voces de disenso en el comité, que fue completamente reorganizado por Kennedy.

La hepatitis B es una enfermedad viral del hígado, que puede transmitirse por vía sexual y por la sangre, y expone a las personas afectadas a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.

Bajo la dirección de Kennedy, el ACIP está integrado por personas a menudo criticadas por la comunidad científica por su falta de experiencia o por difundir teorías que fomentan el escepticismo sobre las vacunas.