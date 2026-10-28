Familias de Quebrada Grande piden reubicación tras daños severos

En esta comunidad, las 18 viviendas resultaron dañadas, la capilla sufrió afectaciones severas y la escuela quedó destruida. Además, se han identificado rajaduras en distintos puntos del poblado.

Cerca de 70 residentes de la comunidad de Cabecera de Quebrada Grande, en Soná de Veraguas, permanecen en un albergue tras la evacuación total del sector por los daños ocasionados por el sismo del pasado 9 de octubre. Los afectados solicitan ser reubicados, al considerar que no existen condiciones seguras para regresar a sus viviendas.

En esta comunidad, las 18 viviendas resultaron dañadas, la capilla sufrió afectaciones severas y la escuela quedó destruida. Además, se han identificado rajaduras en distintos puntos del poblado, mientras que el camino de acceso también quedó afectado, por lo que los residentes deben utilizar una ruta alterna más extensa para movilizarse.

Los moradores advierten que las condiciones actuales representan un riesgo y piden una solución que les permita establecerse en un lugar seguro.

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“No me he movido de aquí por lo mismo, estamos en un albergue, ¿qué vamos a hacer allá si eso está todo movido y no se puede habitar así como está?”, expresó uno de los residentes.

Ante esta situación, la Junta Comunal de Río Grande informó que ya se ha identificado un terreno disponible para gestionar la construcción de nuevas viviendas y facilitar el traslado de las familias.

Mariano Ortiz, de la Junta Comunal, indicó que han realizado gestiones para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) respalde la iniciativa y permita avanzar con la reubicación de los afectados.

La propuesta contempla que las familias puedan acceder a viviendas dignas en un sitio que cuente con condiciones adecuadas de acceso vial y alumbrado público, con el propósito de garantizarles mayor seguridad y mejores condiciones de vida.

Mientras avanzan las gestiones, los residentes continúan a la espera de una respuesta que les permita dejar el albergue y comenzar de nuevo en un lugar donde no estén expuestos a los riesgos que persisten en su comunidad.

Con información de Ney Castillo