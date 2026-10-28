Sinaproc evalúa más de 16 mil viviendas afectadas tras el sismo

Sinaproc reiteró que las evaluaciones y la coordinación interinstitucional continuarán para actualizar los registros y canalizar la ayuda hacia las familias damnificadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene las evaluaciones de daños y la coordinación de asistencia para las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), hasta el martes 27 de octubre se habían evaluado 16,302 viviendas y registrado 52,874 personas en el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe, con corte a las 9:00 p. m., contabiliza 27 personas lesionadas y dos fallecidas. Además, registra afectaciones en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud, cuyas condiciones continúan bajo verificación para determinar las necesidades de intervención.

En cuanto a la atención humanitaria, el balance reporta 141 albergues con 4,501 personas alojadas, 175 comunidades atendidas y 38 evacuaciones aéreas. El traslado de ayuda supera las 208,317 libras por vía aérea y las 365 toneladas por vía terrestre.

Las evaluaciones también han permitido identificar a 160 mujeres embarazadas y 2,143 personas con discapacidad que requieren seguimiento y atención de acuerdo con sus necesidades particulares.

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En la comarca Ngäbe-Buglé, los equipos en territorio continúan verificando las condiciones de las viviendas y recopilando información para orientar la asistencia a las familias damnificadas. Hasta el momento, se han evaluado 130 viviendas, de las cuales aproximadamente 16 presentan colapso estructural, y se ha registrado a 668 personas en los distritos de Kusapín, Nole Diuma, Ñurum y Müna.

El levantamiento de información en esta región también identificó a 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas. En el distrito de Ñurum, las evaluaciones se desarrollan con la participación de Sinaproc, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Las instituciones trabajan en la verificación de las afectaciones y las necesidades prioritarias para facilitar la coordinación de la respuesta. Las cifras de la comarca permanecen sujetas a actualización conforme avancen las inspecciones y se validen los datos recopilados.

Como parte del apoyo a las familias afectadas, Copa Airlines donó 200 carpas a Sinaproc el martes 27 de octubre. El traslado de estos recursos hacia la provincia de Los Santos contó con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Por su parte, Senadis mantiene la asistencia a las personas afectadas mediante la entrega de ayudas técnicas y suministros esenciales, en coordinación con sus oficinas regionales y equipos de trabajo social y psicología.

Entre los artículos distribuidos figuran bastones, sillas de ruedas, camas hospitalarias, andaderas, pañales desechables, agua embotellada, alimentos y fórmulas para bebés y adultos, según las necesidades identificadas en las comunidades.