Farmacias comunitarias piden concluir mesa de diálogo sobre descuentos en medicamentos

La organización cuestionó que se impulse una nueva propuesta sobre el mismo tema mientras sigue pendiente la mesa de diálogo instalada tras el veto presidencial al proyecto anterior.

Ciudad de Panamá/La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (Unprofa) expresó su preocupación por la presentación de un nuevo proyecto de ley del diputado Javier Sucre Mejía, relacionado con los beneficios de la Ley 6 de 1987, que contempla descuentos para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

A través de un comunicado, la organización cuestionó que se impulse una nueva propuesta sobre el mismo tema mientras permanece pendiente una mesa de diálogo instalada tras el veto presidencial al proyecto anterior, cuyo objetivo era alcanzar una solución consensuada.

Según Unprofra, la nueva iniciativa plantea aumentar el descuento en medicamentos del 20% al 25%, mantener el beneficio sin exigir una prescripción médica y establecer un mecanismo de compensación dirigido a las microempresas.

Sin embargo, el gremio advirtió que aún existen dudas sobre cómo funcionaría esa compensación y qué medidas se contemplarían para las pequeñas y medianas farmacias comunitarias. Señaló que un mayor volumen de facturación no necesariamente representa más ganancias, debido a los márgenes limitados y los costos operativos que enfrenta el sector.

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Ante este escenario, Unprofra solicitó que se concluya la mesa de trabajo antes de avanzar con nuevas propuestas legislativas. También pidió que se expliquen de forma clara y verificable los mecanismos de compensación y que se garantice la participación efectiva de las pequeñas y medianas empresas.

Otro de los puntos planteados por la organización es que el descuento en medicamentos esté condicionado a la presentación de una prescripción médica. Según el gremio, esta medida contribuiría a prevenir la automedicación, proteger a los pacientes y promover el uso racional de los medicamentos.

Unprofra reiteró su disposición a participar en la búsqueda de una solución que sea responsable y sostenible. No obstante, manifestó que no puede respaldar nuevas disposiciones mientras persistan las dudas sobre su aplicación y no se escuche formalmente al sector.

La organización sostuvo que proteger a los adultos mayores también implica garantizar el acceso a medicamentos seguros y dispensados de manera responsable, sin comprometer la continuidad de las farmacias comunitarias que los atienden diariamente.