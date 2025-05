La Feria de La Chorrera se queda en su terreno, buscan dar mejor uso a ese espacio

Tendrán una consulta ciudadana para recoger las ideas del pueblo el 11 de mayo a las 9:00 a.m. en la cancha de la Escuela Pedro Pablo Sánchez.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por muchos años se ha hablado sobre el futuro de los terrenos de la Feria de La Chorrera, por lo que su alcalde, Eloy Chong, ha reiterado que hay un problema con estas tierras; sin embargo, el recinto ferial permanecerá en ese lugar.

La Alcaldía de La Chorrera se ha sumado al movimiento de la sociedad civil y empresarios que buscan decidir cómo sacar más provecho a esos terrenos.

Se trata de más de 13 hectáreas por las que se pagan anualmente más de 33,000 dólares.

Aclaró que no es que la Alcaldía no quiera que se realice la feria, sino que se aprovechen los terrenos en el tiempo en que no se efectúa el evento.

Por tanto, han conversado con otros gremios, por lo que escucharán la voz y las ideas del pueblo con una consulta ciudadana el 11 de mayo a las 9:00 a.m. en la cancha de la Escuela Pedro Pablo Sánchez.

Chong explicó que no se puede seguir manejando de esa forma, ya que el tiempo ferial solo son 15 días y el resto del año no se aprovecha el terreno, solo una que otra instalación.

El jefe de la comuna de La Chorrera dijo que los ciudadanos de ese distrito tienen necesidad de espacios para otros eventos y para la distracción.

Tienen algunas ideas que han recibido de los artesanos, los empresarios, productores y agricultores que quieren tener allí espacios físicos anuales.

Según el alcalde, han pasado muchos años y el Municipio de La Chorrera no ha tenido contratos firmes con el patronato, sino acuerdos que a su juicio están “muy flojos”.

Quieren hacer un cambio y generar un contrato formal con el patronato, pero antes escuchar al pueblo.

“La feria va a continuar, pero vamos a implementar que tenga algo fijo allí, gastronomía, ciclovía”, explicó.

Invitó a todos los ciudadanos en La Chorrera a que acudan a la consulta para que expresen sus ideas y llegar a un consenso sobre el futuro del uso de los terrenos de la feria.

En cuanto a la gestión, reconoció que no es fácil, pero le toca trabajar y considera que han logrado bastante con respecto a estacionamientos, reubicación de comerciantes en parques, una oficina de turismo, entre otras oportunidades.