Hospital Rafael Estévez refuerza sistema eléctrico y reanudará cirugías electivas el 6 de noviembre

Como parte de las mejoras, se prevé instalar una nueva planta eléctrica fija dentro de aproximadamente un mes, en reemplazo de la actual, que tiene 26 años de uso.

Coclé/El Hospital Dr. Rafael Estévez de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en Aguadulce, avanza en el fortalecimiento de su sistema de respaldo eléctrico con la incorporación de nuevos equipos y la reparación de su planta de generación, como parte de las medidas para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios de salud.

El administrador hospitalario, Gregori Pino Chanis, informó que, mediante gestiones con las autoridades nacionales y la empresa Naturgy, se logró instalar una planta eléctrica auxiliar móvil que ya se encuentra en funcionamiento. Además, la planta auxiliar fija fue reparada y está nuevamente operativa.

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Como parte de las mejoras, se prevé instalar una nueva planta eléctrica fija dentro de aproximadamente un mes, en reemplazo de la actual, que tiene 26 años de uso. La renovación busca mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Por su parte, el director médico del hospital, Omar De Icaza, destacó que estas acciones permitirán reforzar las condiciones de seguridad en áreas que requieren respaldo energético permanente, como los quirófanos, urgencias, hospitalización y cuidados intensivos.

Asimismo, anunció que la programación de las cirugías electivas se reanudará a partir del viernes 6 de noviembre, de acuerdo con las condiciones operativas y de seguridad establecidas por la instalación hospitalaria.