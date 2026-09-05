Hurto pecuario figura entre las principales preocupaciones de comunidades de Darién, Chepo y la comarca Emberá

Productores y familias aseguran que esta problemática los afecta desde hace años. El Ministerio de Seguridad se comprometió a dar seguimiento a las inquietudes expuestas.

Panamá/El hurto pecuario figura entre las principales preocupaciones de las comunidades de Darién, Chepo y la comarca Emberá, cuyos representantes solicitaron respuestas ante una problemática que, según plantearon, afecta desde hace años a productores y familias de estas regiones.

La situación fue expuesta durante el Diálogo por la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el distrito de Chepo y encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego.

En el encuentro, las autoridades presentaron las principales situaciones que afectan a estos territorios y escucharon las necesidades y propuestas de sus habitantes.

Además del hurto pecuario, los representantes comunitarios plantearon inquietudes relacionadas con la salud y la educación.

Ábrego manifestó que escuchar a las comunidades es una prioridad para el Ministerio de Seguridad y que los integrantes de la Fuerza Pública tienen el compromiso de responder a los asuntos presentados durante el diálogo.

El ministro también pidió a la población denunciar los delitos y exhortó a los padres de familia a reforzar la educación desde el hogar.

El Ministerio de Seguridad aseguró que dará seguimiento a las inquietudes de las comunidades y promoverá la coordinación con otras instituciones para buscar respuestas.