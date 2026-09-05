Monitoreo satelital y blockchain se abren paso en la producción de arroz en Panamá

Estas herramientas se utilizan para apoyar la toma de decisiones, dar seguimiento al comportamiento de los cultivos y avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles.

Panamá/La agricultura de precisión, el monitoreo satelital y los sistemas digitales de trazabilidad basados en blockchain se abren paso en la producción de arroz en Panamá como herramientas para generar información y dar seguimiento al comportamiento de los cultivos.

Estas tecnologías forman parte del proyecto “Blockchain y Precisión: Innovando junto a los productores de la cadena de arroz en Panamá”, según dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Los avances fueron presentados por representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) durante una jornada técnica realizada en el Centro Agroindustrial La Montuna, ubicado en Divisa, provincia de Herrera.

En este centro también se encuentran equipos destinados al procesamiento del arroz producido bajo las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA).

Esta iniciativa está orientada a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo y promover sistemas productivos más sostenibles. La infraestructura de La Montuna busca fortalecer las capacidades nacionales para el manejo y procesamiento del rubro mediante la incorporación de estas tecnologías.

La presentación se desarrolló durante la visita del embajador de Indonesia en Panamá, Hendra Halim, como parte de un intercambio de experiencias sobre producción, innovación y sostenibilidad en el sector arrocero.

La agenda también incluyó un recorrido por una finca de arroz en el distrito de Santa María, donde la delegación conoció las condiciones de producción del cultivo en Panamá y las prácticas empleadas desde la siembra hasta su manejo.

Durante el recorrido se compartieron experiencias sobre la producción de arroz bajo condiciones NAMA y las prácticas agrícolas utilizadas en el país.

En la actividad participaron el director nacional de Agroindustrias, Rodrigo Morán; Anayansi Pérez, de la Dirección de Desarrollo Rural; Karen González, presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Arroz de Panamá; representantes del IICA, productoras y otros actores de la cadena arrocera.

El encuentro permitió intercambiar experiencias entre Panamá e Indonesia sobre la incorporación de innovación tecnológica, el fortalecimiento de la productividad y el desarrollo de sistemas de producción de arroz más sostenibles y resilientes.