Clima en Panamá: lluvias y aguaceros con tormentas se esperan este sábado

Las lluvias se presentarán durante distintos periodos del día en ambas vertientes del país, con mayor intensidad durante la tarde en sectores del Pacífico.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este sábado 5 de septiembre lluvias y aguaceros acompañados de tormentas en diferentes regiones del país.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias en los golfos de Panamá y Chiriquí, el sur de Veraguas, la costa sur de Azuero y el litoral de Darién.

Las precipitaciones continuarán en horas de la mañana en la bahía y el golfo de Panamá, las costas de Panamá Oeste, Panamá Este, el sur de Veraguas, el sur de Azuero y las costas de Darién.

Para la tarde se pronostican aguaceros con tormentas, de moderados a fuertes, en diversos sectores de esta vertiente. Durante la noche persistirán las lluvias intermitentes en gran parte de la región.

En la vertiente del Caribe, el pronóstico contempla lluvias intermitentes de variada intensidad y posible actividad eléctrica entre Colón y Bocas del Toro durante la madrugada.

En la mañana se esperan condiciones nubladas, lluvias y actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón y el oriente de Guna Yala. Para la tarde se anticipan aguaceros con tormentas en Guna Yala y Costa Arriba de Colón, mientras que en el resto de la región se registrarán lluvias ocasionales.

Durante la noche habrá lluvias intermitentes desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón y el oriente de Guna Yala.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes. En las zonas montañosas y la cordillera Central se ubicarán entre 18 °C y 24 °C. Las máximas alcanzarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico.

En el Caribe predominarán los vientos del noroeste y noreste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico serán variables, provenientes del oeste, suroeste y nornoroeste, con velocidades inferiores a 25 kilómetros por hora.

Las olas en el litoral Caribe tendrán alturas de entre 1 y 1.4 metros, con periodos de ocho segundos. En el Pacífico oscilarán entre 0.7 y 1.3 metros, con periodos de 16 y 17 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores de 5 a 10 UV-B en el país.

Las autoridades del Imhpa recomiendan seguir las indicaciones del Sistema de Protección Civil (Sinaproc).