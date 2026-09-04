Canal de Panamá pospone ajuste de calado para buques neopanamax

El Canal informó que continuará evaluando las condiciones hídricas y notificará con la debida antelación cualquier cambio futuro que pueda afectar los requisitos de calado de los buques.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá mantendrá el calado máximo autorizado vigente para los buques neopanamax en 48 pies, basado en la más reciente evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas.

La reducción previamente anunciada a 47.5 pies de calado, que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de octubre de 2026, se pospone hasta nuevo aviso.

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"Mantener el calado actual brinda a los clientes mayor continuidad para la planificación de sus viajes y la programación de sus buques. Asimismo, refleja el compromiso del Canal de Panamá de responder oportunamente a las condiciones cambiantes, atendiendo las necesidades de sus clientes sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de sus operaciones", informó el canal de Panamá en comunicado.

El Canal informó que continuará evaluando las condiciones hídricas y notificará con la debida antelación cualquier cambio futuro que pueda afectar los requisitos de calado de los buques. Este monitoreo permanente forma parte de su compromiso de ofrecer a sus clientes un servicio confiable, predecible y eficiente.