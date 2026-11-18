La jornada se desarrollará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. durante los días establecidos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del 23 al 26 de noviembre realizará la entrega de las tarjetas Punch para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la comarca Guna Yala.

La institución informó que el cronograma de atención ya está disponible en sus canales oficiales, donde los beneficiarios pueden consultar los lugares y horarios establecidos para retirar las tarjetas.

Para recibir la tarjeta, el representante legal del estudiante deberá presentar su cédula de identidad personal. El Ifarhu aclaró que no es necesario llevar al estudiante ni acudir con otro acompañante, con el propósito de agilizar el proceso de entrega.

La jornada se desarrollará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. durante los días establecidos.

La entidad recomienda a los beneficiarios revisar previamente el cronograma oficial para identificar el punto de entrega que les corresponde y evitar contratiempos.