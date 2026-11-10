Iglesia, museo y Alcaldía: estos son los plazos previstos para recuperar el patrimonio santeño

Entre las estructuras afectadas, la iglesia San Atanasio podría tener un plazo de aproximadamente 12 meses para completar su recuperación estructural, según el compromiso adquirido por el contratista.

La reconstrucción de los edificios patrimoniales afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre en La Villa de Los Santos ya está en marcha, pero algunos trabajos podrían extenderse hasta dos años, dependiendo de la complejidad de las estructuras y las intervenciones necesarias.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, informó que las empresas contratistas ya se encuentran trabajando en los inmuebles afectados y pidió paciencia a la población mientras avanzan las labores para recuperar el patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Herrera explicó que, tras el sismo, el Ministerio de Cultura identificó importantes daños en el patrimonio, que quedó fragmentado y vulnerable. Sin embargo, aseguró que existe el compromiso de recuperar estos espacios y devolverles su valor arquitectónico y cultural.

Entre las estructuras afectadas, la iglesia San Atanasio podría tener un plazo de aproximadamente 12 meses para completar su recuperación estructural, según el compromiso adquirido por el contratista. La ministra aclaró que se trata de una proyección y que los trabajos deberán avanzar por etapas.

En cuanto al museo, Herrera manifestó que también podría estar listo en un periodo similar, aunque no precisó una fecha definitiva.

Otros inmuebles, como la Alcaldía y el conjunto donde se encuentran la Escuela Nacional de Folklore, la Contraloría y la Policía, podrían requerir alrededor de dos años para su reconstrucción.

La ministra explicó que estas edificaciones necesitan intervenciones más complejas, que incluyen levantamiento de planos, trabajos estructurales y renovación de las instalaciones eléctricas.

“Yo sí pido mucha paciencia: despacito, pero que quede bonito, para que quede bello”, expresó Herrera al referirse al proceso de recuperación.

Casas de quincha y patrimonio cultural

La titular de Cultura también se refirió a las viviendas tradicionales de quincha, algunas de las cuales colapsaron por el terremoto, mientras otras lograron mantenerse en pie.

Destacó el valor de esta técnica constructiva ancestral y señaló que su preservación debe formar parte de los esfuerzos para recuperar la identidad cultural de las comunidades afectadas.

Incluso planteó la posibilidad de organizar una celebración comunitaria en torno a la construcción de casas de quincha, como una expresión de solidaridad entre los habitantes.

“Las casas de quincha han demostrado su valor universal y excepcional. Algunas se cayeron porque ya tenían muchos años, pero otras se mantuvieron de pie, así que su cultura ancestral no tenemos que descuidarla”, manifestó.

Artesanos y emprendedores también están en la agenda

La ministra indicó que otro de los retos será garantizar espacios para que los artesanos y emprendedores puedan continuar sus actividades, debido al papel que desempeñan en la conservación de las tradiciones y la autenticidad del folclor panameño.

Herrera sostuvo que la recuperación no debe limitarse a levantar los edificios afectados, sino que también debe contribuir a fortalecer el patrimonio cultural para las próximas generaciones.

La Villa de Los Santos fue una de las zonas más golpeadas por el terremoto del 9 de octubre. A un mes del sismo, la recuperación de sus edificaciones históricas y de los espacios que representan su identidad cultural constituye uno de los principales desafíos para las autoridades.