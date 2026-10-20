IMA mantendrá entrega de bolsas de alimentos y operación de tiendas en provincias centrales

Las ferias institucionales y las tiendas permanecerán operativas, mientras continúa la distribución de alimentos en las provincias centrales afectadas por el sismo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantendrá la entrega de bolsas de alimentos a las familias afectadas por el sismo en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera, además de garantizar la continuidad de las ferias institucionales y las 17 Tiendas del Pueblo, informó su director, Nilo Murillo.

El funcionario explicó que la medida responde a instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, para mantener la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas y asegurar el acceso de la población a alimentos a precios accesibles.

Durante una jornada de venta de alimentos realizada este martes en los Silos de Pan de Azúcar, en San Miguelito, Murillo detalló que se han distribuido alrededor de 43 mil bolsas de alimentos, con un beneficio directo para más de 153 mil personas en las zonas impactadas por el sismo.

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El director del IMA aseguró que la institución continuará movilizando sus equipos para llevar ayuda a las comunidades, incluso en áreas de difícil acceso. Según indicó, diariamente se despliegan 100 vehículos tipo pick-up en las cuatro provincias para distribuir los alimentos.

Murillo reconoció que las labores han presentado dificultades en algunos sectores debido a las condiciones de los caminos, el cruce de ríos y la presencia de árboles y piedras que obstaculizan el paso. Sin embargo, afirmó que el personal mantiene los operativos para garantizar que la asistencia llegue a las familias.

El funcionario también destacó la afluencia de usuarios a las Tiendas del Pueblo, donde se atiende diariamente a entre 24 mil y 30 mil personas, lo que representa más de 120 mil usuarios por semana, según las cifras proporcionadas.

Murillo reiteró que las ferias institucionales y las tiendas permanecerán operativas, mientras continúa la distribución de alimentos en las provincias centrales afectadas por el sismo.