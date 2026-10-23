Ingenieros agrónomos piden priorizar el agro y proponen fondo para productores afectados

El gremio también propuso consolidar un registro único de productores afectados, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y sus agencias de extensión, con apoyo de otras instituciones y autoridades locales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (Cinap) pidió al Gobierno que la recuperación del sector agropecuario sea una prioridad en las regiones afectadas por el terremoto y propuso crear un fondo especial con recursos del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) para apoyar a los agricultores familiares.

En un comunicado, el gremio exhortó a actuar con rapidez y garantizar que, junto con la asistencia humanitaria, los productores reciban apoyo para recuperar su capacidad de producir alimentos y generar ingresos.

“Así como el sector agropecuario fue fundamental para sostener la seguridad alimentaria de Panamá durante la pandemia de 2020, está llamado a ser prioridad en la recuperación económica y social de las regiones afectadas por el terremoto”, expresó la organización.

La propuesta incluye financiamiento, períodos de gracia y reestructuración de obligaciones, de acuerdo con las normas vigentes. En el caso de los agricultores familiares, el Cinap plantea que los recursos del FECI se canalicen mediante mecanismos que garanticen que la ayuda llegue efectivamente a quienes resultaron afectados.

Para organizar la respuesta, recomendó establecer una Mesa de Recuperación Agropecuaria (MERA), articulada con el Centro de Operaciones de Emergencias y bajo la coordinación de las autoridades competentes.

En ella participarían instituciones del sector agropecuario, los ministerios de Obras Públicas, Ambiente y Desarrollo Social, municipios, universidades, empresas, gremios profesionales, cooperativas y organizaciones de productores, entre otros actores.

Evaluar los daños y recuperar las fincas

El gremio también propuso consolidar un registro único de productores afectados, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y sus agencias de extensión, con apoyo de otras instituciones y autoridades locales.

Para ello, sugirió aprovechar el Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria y la información censal disponible, con el fin de identificar las necesidades y distribuir los recursos de manera transparente y acorde con los daños.

Otra de las medidas consiste en movilizar brigadas multidisciplinarias de profesionales de las ciencias agropecuarias para evaluar las fincas, formular planes de recuperación y acompañar técnicamente a los productores.

La hoja de ruta contempla recuperar cultivos y explotaciones ganaderas, realizar obras de conservación de suelos y rehabilitar sistemas de riego, pozos e instalaciones pecuarias. También plantea facilitar semillas, fertilizantes, herramientas y alimento para animales, según los resultados de las evaluaciones.

Caminos y puentes para reducir pérdidas

El Cinap pidió coordinar con el Ministerio de Obras Públicas, los municipios y otras entidades la rehabilitación de caminos, puentes y rutas de transporte, así como de los centros de acopio y canales de comercialización.

“Esto permitirá reducir las pérdidas de cosechas y garantizar el abastecimiento oportuno de insumos y alimentos”, señaló. Con estas acciones, la organización busca que la respuesta a la emergencia permita a las familias productoras recuperar sus ingresos y sostener sus medios de vida.