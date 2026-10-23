Teletón 20-30 se prepara en Chitré para apoyar a damnificados por sismo

Artistas de la región se unirán a esta jornada solidaria en Chitré para recaudar ayuda y llevar esperanza a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Chitré, Herrera/En el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, comenzaron los preparativos para la Teletón 20-30, una iniciativa solidaria que busca brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre.

La actividad, organizada por el Club Activo 20-30, cuenta con la supervisión de la Contraloría General y tiene como propósito recaudar ayuda para quienes perdieron sus hogares y enfrentan las consecuencias de este fenómeno natural.

Carlos Rovira, organizador de la Teletón 20-30, explicó que el evento contará con la participación de artistas reconocidos de la región, quienes ofrecerán un espectáculo en el Centro de Convenciones de Azuero con el objetivo de llevar alegría y esperanza a las familias afectadas.

Rovira destacó la importancia de la solidaridad ciudadana e invitó a la población a sumarse a esta causa, que busca contribuir al bienestar de quienes atraviesan momentos difíciles tras el sismo. Asimismo, señaló que las personas interesadas en realizar donaciones pueden consultar las redes sociales oficiales de la Teletón 20-30, donde encontrarán información sobre los mecanismos habilitados para aportar.

Por su parte, Alberto Javier Muñoz, también organizador de la actividad, extendió una invitación a la ciudadanía para que adquiera sus entradas, las cuales serán completamente gratuitas, y participe en esta jornada de solidaridad.

Los organizadores reiteraron el llamado a la comunidad para apoyar esta iniciativa, que busca unir esfuerzos y canalizar ayuda hacia las personas damnificadas, demostrando que la colaboración ciudadana puede convertirse en una fuente de esperanza para quienes necesitan reconstruir sus vidas.

La Teletón 20-30 se presenta así como una oportunidad para que los habitantes de Azuero y de otras regiones del país contribuyan a esta causa, ya sea asistiendo al evento o realizando donaciones a través de los canales oficiales.

Con información de Eduardo Vega.

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