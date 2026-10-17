Inicia entrega de materiales para reconstruir viviendas afectadas por el sismo en Chiriquí

De acuerdo con la información del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial , ya existe una orden de proceder para la construcción de al menos 100 viviendas en comunidades del oriente de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Chiriquí/La entrega de materiales de construcción marca el inicio de los trabajos para reconstruir viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, principalmente en comunidades del oriente de Chiriquí, donde el número de casas reportadas como pérdida total supera las 184.

La directora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Chiriquí, Mónica Acosta, explicó que mantienen coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento para llevar ayuda a las familias damnificadas.

Las evaluaciones de las viviendas se realizan con la participación de personal de ingeniería y arquitectura de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), así como de funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Contraloría General de la República.

Entre los afectados, José García expresó su esperanza de que los trabajos comiencen pronto, luego de recibir parte de los materiales necesarios para reconstruir su hogar. Según indicó, todavía hacen falta los bloques para completar los insumos.

Orden de proceder para 100 viviendas

Empresas locales y de otras zonas de la provincia también han iniciado acercamientos con las familias que perdieron sus casas para avanzar en el proceso de reconstrucción.

De acuerdo con la información del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ya existe una orden de proceder para la construcción de al menos 100 viviendas en comunidades del oriente de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Mientras avanzan las evaluaciones y la entrega de materiales, las familias afectadas esperan que el inicio de las obras les permita recuperar sus hogares tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Con información de Demetrio Ábrego