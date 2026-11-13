Caso Odebrecht: Corte Suprema de Justicia realizará audiencia en diciembre a los hermanos Martinelli Linares

La magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen, confirmó que ya existen fechas fijadas en el calendario judicial para procesar a dos aforados, mientras la jueza Baloísa Marquínez mantiene en análisis el fallo del juicio ordinario a los otros imputados.

Ciudad de Panamá/Corte Suprema de Justicia realizará audiencia a dos personas aforadas en diciembre próximo, según confirmó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen, en medio de la marcada expectativa ciudadana que rodea los procesos derivados de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Fuentes judiciales confirmaron a TVN-2.com que los dos aforados que serán llevados a audiencia son los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal.

Ricardo Martinelli Linares es diputado suplente de la Asamblea Nacional y Luis Enrique Martinelli Linares es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Al respecto, la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen, adelantó que las coordinaciones administrativas ya están en marcha: "En diciembre hay unas fechas fijadas que le corresponden a Secretaría hacer las notificaciones pertinentes. Pero en los calendarios de nosotros ya en diciembre hay una audiencia de aforado preparada".

Se prevé que en el transcurso de las próximas semanas la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia complete las notificaciones formales a las defensas y demás intervinientes para el desarrollo de esta diligencia judicial en el último mes del año.

La espera por el fallo de la jueza Baloisa Marquínez

El juicio correspondiente al caso Odebrecht se celebró entre los meses de enero y febrero de este año. Sin embargo, hasta la fecha, la jueza Baloisa Marquínez no ha emitido su pronunciamiento definitivo.

Ante las consultas de los medios sobre el tiempo transcurrido, la magistrada presidenta María Cristina Chen defendió la autonomía judicial y explicó que la demora responde a la complejidad y magnitud del expediente: "No podemos de ninguna manera ni apurar porque eso es parte de la no injerencia y estará lista cuando estará lista, porque eso depende de un análisis que tiene que hacer. Un análisis muy importante, un análisis sesudo, un análisis que tiene que ver con ese engranaje que en los procesos en términos generales existe".