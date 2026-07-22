Expectativa por sentencia del caso Odebrecht: el país aguarda el fallo de la jueza Baloisa Marquínez

La investigación se remonta a hace aproximadamente diez años , cuando comenzaron a surgir denuncias sobre un esquema de pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en distintos países de América Latina, incluido Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se mantiene a la expectativa de la sentencia que emitirá la jueza Baloisa Marquínez Morán en el juicio por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht, considerado uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en la lucha contra la corrupción en el país.

El fallo pondrá fin a un juicio que tiene entre los 21 imputados a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, además de exministros de Estado de la administración Martinelli, empresarios y un exdiputado, todos procesados por el presunto delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

La investigación se remonta a hace aproximadamente diez años, cuando comenzaron a surgir denuncias sobre un esquema de pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en distintos países de América Latina, incluido Panamá.

Durante la fase de juicio, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria para 16 de los 21 acusados, al considerar que las pruebas presentadas acreditan su presunta vinculación con el esquema investigado. Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de sus representados, alegando insuficiencia probatoria y otras consideraciones jurídicas.

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Un aspecto particular del proceso corresponde al empresario Aaron "Ronny" Mizrachi Malca, cuyo juicio se realizó por separado luego de que, al inicio del juicio principal, se declarara una incapacidad médica que le impidió comparecer junto al resto de los imputados. Una vez estuvo en condiciones de enfrentar el proceso, se fijó una audiencia independiente, la cual concluyó el pasado 24 de junio, fecha en la que el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria en su contra, mientras que su defensa pidió la absolución. La decisión sobre su situación jurídica será incorporada en el mismo fallo que emitirá la jueza Marquínez para el resto de los acusados.

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La decisión que adopte la jueza Marquínez será determinante para uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país y representará el cierre de una etapa judicial que ha estado bajo el escrutinio de la ciudadanía durante una década.

El pronunciamiento del tribunal es esperado por amplios sectores del país debido al impacto político, institucional y judicial del caso, que ha involucrado a altas figuras del poder público y del sector empresarial. La sentencia también podría definir el rumbo de los recursos legales que presenten las partes una vez sea notificada la decisión.