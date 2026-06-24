Concluye juicio de Aaron Mizrachi en caso Odebrecht; juez definirá su futuro junto al resto de los acusados

La audiencia se realizó ante la juez Baloisa Marquínez, quien anunció que no emitirá una decisión individual sobre el empresario, sino que su situación será resuelta cuando haga pública la sentencia integral del proceso principal, que involucra a 21 personas enjuiciadas.

Panamá/Con la solicitud de una sentencia condenatoria por parte de la Fiscalía Anticorrupción, este miércoles concluyó el juicio seguido al empresario Aaron Mizrachi por presunto blanqueo de capitales en el trama del escándalo de Odebrecht. La juez Baloisa Marquínez anunció que el resultado será dado a conocer cuando emita la sentencia integral del proceso que involucra a los demás acusados en esta investigación.

La audiencia se realizó ante la juez Baloisa Marquínez, quien anunció que no emitirá una decisión individual sobre el empresario, sino que su situación será resuelta cuando haga pública la sentencia integral del proceso principal, que involucra a 21 personas enjuiciadas, de las cuales la Fiscalía pidió condena para 16 y absoluciones para las otroas 5.

Mizrachi compareció acompañado de sus abogados defensores, Arturo Saurí y Basilio González. La Fiscalía Anticorrupción estuvo representada por las fiscales Thalia Palacios y Jenisbeth Malek, quienes solicitaron una condena para el empresario.

El empresario había quedado inicialmente fuera del juicio principal luego de que el Primer Tribunal Superior de Justicia le concediera, en septiembre de 2025, un amparo de garantías constitucionales que anulaba los cargos formulados en su contra.

Sin embargo, esa decisión fue revocada el pasado 3 de febrero por el pleno de la Corte Suprema de Justicia , que determinó que Mizrachi debía comparecer a juicio, tal como lo había ordenado la juez Marquínez en el auto de llamamiento a juicio fechado el 4 de abril de 2025.

Aaron Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y padre del alcalde capitalino Mayer Mizrachi, es señalado por la Fiscalía Anticorrupción de haber recibido fondos de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services Limited.

De acuerdo con la investigación, esos recursos habrían sido posteriormente transferidos a Importadora Ricamar, empresa vinculada a Martinelli; e igualmente al expresidente Juan Carlos Varela, ambos imputados dentro de este expediente.

El caso de Odebrecht es considerado una de la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá el proceso se fundamenta en la admisión de la constructora brasileña de haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos panameños entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios; sin embargo, durante el juicio la Fiscalía presentó cifras que superaban dicho monto.

Con la culminación de este juicio, la atención queda centrada en la sentencia que deberá emitir la juez Marquínez sobre uno de los mayores casos de corrupción investigados en Panamá y que definirá la responsabilidad penal de los acusados vinculados a la red de sobornos confesada por la constructora brasileña.