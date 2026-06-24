Defensoría del Pueblo verifica condiciones en centros de detención migratoria

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), realizó una visita de seguimiento a los centros de detención administrativa masculino y femenino del Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de evaluar las condiciones de las personas retenidas y verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en inspecciones anteriores.

La jornada contó con la participación de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, acompañada por equipos de la Dirección del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución.

Durante la inspección se revisaron aspectos relacionados con las condiciones materiales de los centros, el acceso a servicios básicos, las actividades disponibles para las personas retenidas y el respeto al debido proceso. Estas acciones buscan identificar y prevenir posibles situaciones de tortura o malos tratos hacia la población migrante bajo custodia estatal.

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La visita también contó con el acompañamiento técnico de oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes participaron en el recorrido junto al personal de la Defensoría.

Además, se aplicó una herramienta regional de monitoreo desarrollada por la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) a las personas migrantes retenidas en ambos centros, con el propósito de recopilar información sobre sus condiciones y experiencias durante la detención administrativa.

Como resultado de esta inspección, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe que será remitido a las autoridades competentes. El documento incluirá los principales hallazgos identificados durante la visita, así como recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

La institución reiteró que estas acciones forman parte de su mandato de prevenir la tortura y los malos tratos, así como de garantizar el respeto a la dignidad, la integridad y el debido proceso de todas las personas bajo custodia del Estado, independientemente de su condición migratoria.