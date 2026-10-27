Caso Pandora: Tribunal confirma detención provisional de exejecutivo bancario

La detención provisional de un exejecutivo bancario de 54 años, imputado por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada en el caso Pandora, fue confirmada este martes 27 de octubre por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia de apelación, en la que la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada sustentó los argumentos para que el investigado permaneciera detenido. La medida cautelar había sido impuesta inicialmente por un Juzgado de Garantías.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el hombre se desempeñó como ejecutivo de un banco vinculado a esta investigación.

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¿De qué trata el caso Pandora?

La investigación, correspondiente al período 2024-2025, se centra en una presunta organización criminal integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Según las pesquisas, el grupo supuestamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias de contribuyentes del sistema E-Tax, pese a que estos habían efectuado pagos al fisco, con el propósito de apropiarse de créditos fiscales.

La investigación busca esclarecer la presunta participación de los involucrados en estas operaciones y determinar las posibles responsabilidades penales.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y las leyes.