César Caicedo regresa a Coiba tras decisión de las autoridades

Según las investigaciones, la organización habría utilizado embarcaciones para introducir drogas que posteriormente eran ocultadas en residencias de Arraiján y transportadas en vehículos modificados para sacarlas del país.

Panamá/César Caicedo fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Coiba, luego de permanecer en el Hospital Santo Tomás, en medio de las decisiones adoptadas dentro del proceso judicial que mantiene al detenido bajo medida cautelar de detención provisional.

El traslado se produjo en horas de la tarde de ayer y Caicedo fue sacado del Hospital Santo Tomás mientras la defensa mantiene cuestionamientos sobre las condiciones en que se produjo el traslado.

El procesado se encuentra detenido provisionalmente dentro de la denominada Operación Nodriza, en la que la Fiscalía de Drogas investiga una presunta estructura dedicada al tráfico de drogas.

A Caicedo se le imputó el delito de conspiración para el tráfico de drogas y la Fiscalía lo señala como uno de los presuntos líderes del grupo, al que vincula con varios eventos relacionados con decomisos de sustancias ilícitas en Panamá Oeste.

Según las investigaciones, la organización habría utilizado embarcaciones para introducir drogas que posteriormente eran ocultadas en residencias de Arraiján y transportadas en vehículos modificados para sacarlas del país.

El abogado Javier Franco manifestó que la defensa desconoce las condiciones en que se encuentra actualmente su representado y cuestionó que no se les permitiera mantener una comunicación directa con Caicedo antes de su traslado a Coiba.