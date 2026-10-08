De juez de paz a detenido: enfrenta imputación por presunto hurto agravado de ganado

La investigación guarda relación con hechos registrados entre el 14 y 15 de septiembre de 2026, cuando fueron sustraídos varios semovientes.

Un juez de paz figura entre los dos hombres enviados a detención provisional por su presunta vinculación con el hurto agravado de varios animales de cría sustraídos entre el 14 y 15 de septiembre y posteriormente ubicados en La Pintadita de Tonosí, provincia de Los Santos.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de solicitudes múltiples, luego de que el juzgador analizara los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa.

De acuerdo con el tribunal, la medida cautelar es necesaria y proporcional a la gravedad del caso, debido a la supuesta vinculación de los imputados con el hecho investigado y a la existencia de riesgos procesales.

Antes de ordenar la detención provisional, el juez de garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos solicitada por el Ministerio Público.

La investigación guarda relación con hechos registrados entre el 14 y 15 de septiembre de 2026, cuando fueron sustraídos varios semovientes.

Los animales posteriormente fueron ubicados en el área de La Pintadita de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según la información suministrada por el Órgano Judicial.

Uno de los aspectos que destaca en el caso es que uno de los imputados se desempeñaba como juez de paz.

La investigación continuará mientras los dos imputados permanecen bajo detención provisional.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal Isaac Chang, mientras que los imputados fueron asistidos legalmente por los abogados Gilberto Cruz, defensor particular, y René Carvajal, defensor público.