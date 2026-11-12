Juicio oral contra 17 acusados de pandillerismo en Coclé será en marzo de 2029

La jueza de Garantías de Coclé, Herminia Pinzón, dictó el auto de apertura a juicio contra los 17 ciudadanos. La Fiscalía los vincula con una presunta estructura criminal que operaba en Bique, Río Hato, y solicita penas de hasta 280 meses de prisión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 17 personas enfrentarán juicio oral por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir en la modalidad de pandillerismo, tras la decisión de la jueza de Garantías de Coclé, Herminia Pinzón, quien dictó el Auto de Apertura a Juicio N.° 133, fechado el 12 de noviembre de 2026.

El juicio fue programado para el 19 de marzo de 2029, a las 9:00 a. m., luego de una audiencia intermedia que se desarrolló durante varios días en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia. Durante esta etapa, la jueza admitió los medios probatorios que serán presentados en el juicio oral. La Fiscalía contará con 12 pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales.

Por su parte, dos de los abogados defensores presentarán siete pruebas testimoniales, mientras que los demás ejercerán el contrainterrogatorio de los testigos que presente el Ministerio Público. La audiencia tuvo un receso luego de que la Fiscalía apelara la decisión de la jueza de no admitir uno de los elementos probatorios propuestos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó el criterio de primera instancia.

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En representación del Ministerio Público participaron los fiscales Yenibeth Rodríguez y David Medina. La defensa estuvo a cargo de los abogados Rodrigo Frago, Porfirio Salazar, Miguel Cruz, Carlos Hernández, Daniel Pérez, Isaac Barnett e Ivar Candelaria, del Instituto de la Defensa Pública, así como de los abogados particulares Juan Arrocha y Quitzel Vega.

En su solicitud de pena, la Fiscalía pidió 280 meses de prisión para uno de los acusados, señalado como presunto líder de la agrupación. Para otro grupo de imputados solicitó condenas de 210 meses, mientras que para un tercer grupo pidió 168 meses de prisión.

La investigación se relaciona con la presunta operación de una estructura criminal en el sector de Bique, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, en la provincia de Coclé. Según la investigación, la agrupación supuestamente se dedicaba a actividades delictivas como homicidios, robos, hurtos, tráfico de sustancias ilícitas y posesión ilegal de armas, entre otros delitos.