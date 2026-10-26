Operación Shark: Declaran culpables a tres personas por comercio ilegal de aletas de tiburón

El Tribunal de Juicio fijó para el 12 de noviembre de 2026 la lectura de la sentencia, cuando se conocerán las penas que deberán cumplir las tres personas, según el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos mujeres y un hombre fueron declarados culpables por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada en el caso Shark, relacionado con la comercialización ilegal de más de 135,000 aletas de tiburón, equivalentes a unas seis toneladas del producto incautado.

El Tribunal de Juicio fijó para el 12 de noviembre de 2026 la lectura de la sentencia, cuando se conocerán las penas que deberán cumplir las tres personas, según el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.

El juicio comenzó el 27 de abril y concluyó el 22 de octubre de 2026. Durante la presentación de pruebas, la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada acreditó la actividad de un grupo que, desde 2021 hasta los allanamientos de 2023, comercializaba productos y especies acuáticas protegidas y amenazadas sin los permisos o certificaciones correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas también permitieron demostrar el impacto ambiental de estas actividades.

Los antecedentes de la operación

La operación Shark se realizó el 13 de julio de 2023, cuando las autoridades aprehendieron a cinco personas y ejecutaron 10 allanamientos en Panamá, San Miguelito, Coclé y Panamá Oeste.

La investigación inicial describió una cadena de suministro que involucraba a proveedores de Farallón y del Mercado del Marisco, así como el traslado de aletas a una finca en Capira, donde eran secadas, horneadas, embaladas y almacenadas. Las diligencias estuvieron a cargo de las fiscalías de Delincuencia Organizada y de Ambiente, con apoyo de la Policía Nacional.