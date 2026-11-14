Ordenan detención provisional para hombre investigado por corrupción de servidores públicos

En la audiencia, el Juzgado de Garantías acogió las solicitudes del Ministerio Público e impuso al imputado la medida cautelar de detención provisional . También ordenó la suspensión del cargo que desempeñaba como servidor público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un funcionario público permanecerá bajo detención provisional, luego de que un juez de garantías legalizara su aprehensión y admitiera la formulación de cargos en su contra por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, en el marco de la Operación Traslado.

De acuerdo con información extraoficial, el investigado se desempeñaba como jefe de una zona policial y habría solicitado dinero a cambio de hacer desaparecer indicios relacionados con una investigación, aprovechándose de su condición de servidor público.

Las investigaciones apuntan a que el sospechoso presuntamente se comprometió a localizar y desaparecer elementos vinculados con un proceso investigativo, a cambio de recibir dinero y en incumplimiento de sus obligaciones como funcionario.

La Fiscalía Anticorrupción, Sección de Atención Primaria, desarrolló la Operación Traslado mediante diligencias de allanamiento en el sector de Altos del Crisol, en San Miguelito, y en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Durante los allanamientos en Altos del Crisol, las autoridades ubicaron equipos tecnológicos que podrían guardar relación con las investigaciones.

En la audiencia, el Juzgado de Garantías acogió las solicitudes del Ministerio Público e impuso al imputado la medida cautelar de detención provisional. También ordenó la suspensión del cargo que desempeñaba como servidor público.

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