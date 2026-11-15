Tres personas quedan detenidas por intento de robo agravado en la Zona Libre de Colón

El hecho se registró el pasado 11 de noviembre. Personal de seguridad privada de la Zona Libre alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de personas que presuntamente intentaban cometer un robo en las instalaciones de la empresa.

Colón, Colón/Tres personas quedaron detenidas provisionalmente por su presunta vinculación con un intento de robo agravado en una empresa dedicada al envío de mercancías por vía marítima, terrestre y aérea, ubicada en la Zona Libre de Colón.

La medida fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, por la presunta comisión del delito de robo agravado.

El hecho se registró el pasado 11 de noviembre. Personal de seguridad privada de la Zona Libre alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de personas que presuntamente intentaban cometer un robo en las instalaciones de la empresa.

En su momento, el subcomisionado David Arroyo, ejecutivo de la Zona Policial de Colón, explicó que la rápida intervención permitió la aprehensión de cinco personas, entre ellas dos menores de edad.

Según detalló, cuatro de los sospechosos fueron ubicados dentro del perímetro de la Zona Libre, mientras que el quinto fue capturado en el sector de la feria, en Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este.

Arroyo indicó que los dos menores fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del establecimiento. Durante el operativo también se ubicaron indicios y evidencias que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La acción policial incluyó el cierre de los accesos al área y el ingreso de las unidades para ubicar a los involucrados. En el procedimiento participaron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

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El incidente generó momentos de temor y angustia entre los trabajadores de la empresa. Ahora corresponderá al Ministerio Público continuar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la participación de los involucrados.