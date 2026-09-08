Ley de Pasantías: primeros beneficiarios ingresan en medio de demanda ante la Corte Suprema

El programa fue establecido mediante la Ley 513 del 20 de marzo de 2026 y está dirigido a personas de entre 18 y 25 años provenientes de la educación media, técnica, vocacional o universitaria.

Panamá/Los primeros beneficiarios de la Ley de Pasantías comenzaron su participación en el programa, luego de que la normativa, sancionada en marzo pasado, fuera reglamentada para abrir espacios de experiencia laboral a jóvenes panameños.

Durante el acto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que la iniciativa busca romper una de las principales barreras que encuentran los jóvenes cuando intentan ingresar al mercado laboral: la exigencia de experiencia previa.

Hoy, el Estado, junto al sector privado, pone en marcha un programa innovador para Panamá, pero que se aplica en muchos países que se dedicaron a generar oportunidades en vez de discutir pequeñeces ad infinitum. Este programa, que solo intenta dar una solución a un problema real, como es el desempleo juvenil, ha sido hasta demandado en la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ustedes”, dijo.

Explicó que antes se vendía empleo desde el sector público y se generaba un círculo vicioso en el cual los perjudicados eran los jóvenes panameños.

Por ejemplo, durante mis giras, miles de pelados me decían, para participar en las vacantes de empleo hay que tener tres años de experiencia. Pero, ¿cómo vamos a tener experiencia si no tenemos una primera oportunidad?”, expresó el mandatario.

"Yo también fui pasante y sé lo que es eso”, agregó. El mandatario celebró la incorporación de los primeros beneficiarios y planteó que cada oportunidad laboral contribuye a reducir la desigualdad.

Hoy, además de estas reflexiones, quiero celebrar el hecho que entre todos nos pusimos de acuerdo en generar un nuevo espacio de oportunidades para jóvenes”, manifestó.

“Yo creo fielmente que cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, añadió.

También rechazó las críticas contra el enfoque económico de su administración. “A mí se me señala por decir que esta es una gestión proempresa privada, proinversiones y generación de empleo del sector privado como si eso fuese malo”, expresó.

El presidente expresó su expectativa de que más empresas se sumen al programa y permitan que los jóvenes adquieran la experiencia requerida para competir por una plaza de trabajo. “Ojalá se abarrote la cantidad de empresas que van a estar para poder propiciar estas pasantías a los distintos jóvenes panameños y cerrar ese ciclo vicioso que les mencioné hace un momento”, afirmó.

El programa fue establecido mediante la Ley 513 del 20 de marzo de 2026 y está dirigido a personas de entre 18 y 25 años provenientes de la educación media, técnica, vocacional o universitaria.

La pasantía podrá extenderse hasta 40 horas por semana, en jornadas diurnas o mixtas, de lunes a viernes, y los sábados únicamente durante el día. No se permitirán horas extraordinarias ni actividades en días feriados o de duelo nacional. El acuerdo deberá precisar las funciones, el horario, la duración, la supervisión y la modalidad de pago.

Cada participante recibirá una retribución mensual de $450, pagada por la entidad receptora, durante un periodo máximo de un año.

Más del 50% permaneció en las empresas

Mulino relacionó la implementación de la ley con los resultados obtenidos mediante el programa Mi Primer Empleo. Según el mandatario, más de la mitad de sus participantes permaneció trabajando en las empresas y otros optaron por desarrollar sus propios proyectos.

Para ello pusimos en marcha el programa Mi Primer Empleo, el cual ha tenido buenos resultados, pues más del 50% de los participantes quedaron en las empresas trabajando y otros emprendieron su camino propio”, declaró.

“Ese no es un gasto, sino una inversión en el presente y futuro del país”, sostuvo.

El programa también se extendió al sector agropecuario en el interior de la República, donde, de acuerdo con Mulino, alcanzó a 2,000 personas durante el primer semestre. “De hecho, lo hemos llevado al interior de la República, al sector agropecuario, con 2.000 beneficiarios solo en este semestre, con una participación que superó las expectativas”, señaló.

Ley enfrenta una demanda ante la Corte

La entrada de los primeros beneficiarios ocurre mientras la normativa enfrenta una demanda presentada por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes. La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso para su análisis. La acción cuestiona que los pasantes reciban un pago inferior al salario mínimo y sean excluidos de prestaciones laborales y de la seguridad social. La diputada cuestiona el pago inferior al salario mínimo y la exclusión de prestaciones y seguridad social.

El Gobierno reglamentó el Programa de Pasantía mediante el Decreto Ejecutivo 1 del 31 de agosto de 2026.

Mulino cuestionó que el programa haya sido llevado ante la máxima corporación de justicia.

Este programa, que solo intenta dar una solución a un problema real como es el desempleo juvenil, ha sido hasta demandado en la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ustedes”, expresó.

“Esa discusión entre quienes estamos laborando con salarios buenos no soluciona el tema de los jóvenes ni el tema de la mano de obra de empresas”, agregó.

Pese al recurso presentado, el mandatario aseguró que el Ejecutivo continuará con la implementación del programa. “Por eso vamos para adelante respetando las opiniones de todos”, afirmó.

Defensa de la generación de empleo privado

Durante su intervención, Mulino defendió la participación de las empresas privadas en la creación de oportunidades laborales y cuestionó el uso del empleo público para reducir artificialmente las cifras de desempleo.

“Más de una década, en Panamá se fomentaba el empleo público como herramienta no solo de prebendas, sino de maquillaje de las cifras de desempleo”, declaró.

“Hoy, después de 13 años, la generación de empleo privado supera ampliamente al público, y podemos decir que hemos bajado en más de un dígito el desempleo hoy”, manifestó.

Mulino agradeció la participación de los sectores involucrados en la aplicación de la ley. “Agradezco mucho a la Ministra Muñoz, a la Cámara de Comercio, a los empresarios y a los jóvenes por creer en el país, por pensar que aquí sí hay futuro y vamos a construirlo entre todos”, manifestó.