Martín Torrijos confirma que le revocaron la visa estadounidense

Ciudad de Panamá, Panamá/El expresidente de la República Martín Torrijos informó este lunes 16 de junio que las autoridades estadounidenses cancelaron su visa de entrada a Estados Unidos, decisión que atribuye a su oposición a recientes acuerdos bilaterales. La medida también afectó al excandidato presidencial Ricardo Lombana.

A través de una conferencia de prensa, Torrijos confirmó haber recibido la notificación oficial sobre la cancelación de su visa y explicó los que considera motivos detrás de la decisión.

"Entiendo que el otorgamiento de visa no constituye un derecho, sino una prerrogativa soberana de cada nación. Sin embargo, no habiendo agraviado a persona o Gobierno alguno, considero que esta decisión solo tiene una explicación: el haberme opuesto al memorándum de entendimiento Ábrego-Hegseth, así como a la declaración conjunta Mulino-Hegseth y a la declaración Icaza-Hegseth", expresó el exmandatario.

Para Torrijos, tanto el memorándum como las declaraciones son "lesivas a la soberanía nacional y violatorias del tratado de neutralidad". Asimismo, considera que otra de las situaciones que llevó a la revocatoria de su visa fue haber firmado el documento público denominado "unidad nacional y defensa de la soberanía".

El expresidente interpretó la medida como una advertencia más amplia dirigida a la ciudadanía panameña. "Quiero advertir que esto no se trata solo de mí, ni en lo personal ni en mi condición de expresidente de la República. Se trata de una advertencia a todos los panameños: que las críticas a las actuaciones del Gobierno de Panamá en lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos no serán toleradas", añadió.

Torrijos expresó que esta situación "contrasta con que, después de haber resuelto con los tratados Torrijos-Carter los problemas fundamentales con Estados Unidos, estemos viviendo ahora un retroceso histórico".

Si defender los intereses de mi país y rechazar la presencia militar extranjera conlleva la consecuencia de que me revoquen la visa, lo asumo con orgullo", manifestó el exmandatario.

Ricardo Lombana también afectado por la medida

La revocatoria de visa no es una situación aislada, sino que también se extendió al excandidato presidencial Ricardo Lombana, quien confirmó la cancelación de su documento de entrada a Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, Lombana manifestó: "Hay algo más poderoso que la fuerza de cualquier medida política, más duradero que cualquier acuerdo, más transformador que cualquier discurso, y es la llama invisible que nos une: nuestros valores. Valores que Panamá y los Estados Unidos han compartido por generaciones, valores que hablan de democracia, aunque sea imperfecta; de libertad, aunque muchas veces cueste; de dignidad humana, por encima de cualquier ideología, origen o acento".

El líder político consideró que la medida afecta el ejercicio democrático. "Para que una democracia prospere, los espacios para el disenso son fundamentales. La decisión unilateral de cancelar las visas es una potestad soberana de cada Estado. Hoy se me ha informado de la revocatoria de mi visa de Estados Unidos, así como lo han hecho con otros dirigentes políticos", indicó.

Lombana agregó que "flaco favor se le hace a una joven democracia como la nuestra cuando medidas como estas se utilizan para castigar las voces discrepantes a unos acuerdos que vulneran la soberanía nacional y la neutralidad permanente de nuestro Canal".

El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA) puntualizó que su compromiso político permanece inalterado. "Mi visión no se limita a promesas, se basa en una aspiración genuina: que cada panameño sienta que sus derechos civiles y sus libertades políticas no dependen del color de su partido, ni del peso de su apellido, ni del lugar donde nació, sino de su sola condición de ser humano".

El pasado 30 de abril, un grupo de políticos y representantes de la sociedad civil firmaron el documento denominado "Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía", en señal de rechazo a los acuerdos firmados por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos en torno al Canal de Panamá y sus áreas adyacentes.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa donde se procedió con la lectura del manifiesto. En la mesa principal se encontraban diversas figuras políticas, incluyendo al expresidente Martín Torrijos y al excandidato presidencial Ricardo Lombana, ambos afectados posteriormente por la cancelación de sus visas estadounidenses.

Entre los signatarios se encontraban los exdiputados y líderes de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva; el internacionalista Alonso Illueca; Guillermo Willy Bermúdez, vicepresidente del Partido Panameñista; Crispiano Adames, diputado del Partido Revolucionario Democrático; Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación y exdiputada; y la ambientalista Raisa Banfield, entre otros.

Uno de los firmantes del documento, el exdiputado de la Asamblea Nacional Juan Diego Vásquez, aclaró este lunes a través de su red social "X" su situación respecto a las cancelaciones de visas que han afectado a otros signatarios.

"Para evitar la especulación y frente a las preguntas de algunos periodistas, le informo al país que NO he sido notificado de la revocatoria de mi visa. Me mantengo concentrado en plantear soluciones para que el país salga del momento que vivimos y mejore la vida de todos", expresó Vásquez.