Mayla murió al proteger a sus cachorros durante el sismo en Veraguas

Su propietario se ha encargado de alimentar a los cuatro cachorros, que llevan siete días recibiendo leche de cartón mientras continúan bajo su cuidado.

Santiago de Veraguas/Las mascotas también sufren las consecuencias del terremoto del pasado 9 de octubre y sus réplicas. En la comunidad de Quebrada Grande, en Veraguas, una misión de médicos veterinarios llegó para atender a perros y gatos, entre ellos cuatro cachorros que sobrevivieron al sismo tras perder a su madre.

Mayla, la perra que protegía a sus crías, murió cuando una viga cayó sobre la cama donde se encontraba. Desde entonces, su propietario se ha encargado de alimentar a los cuatro cachorros, que llevan siete días recibiendo leche de cartón mientras continúan bajo su cuidado.

El hombre aseguró que seguirá atendiéndolos como lo hacía con su madre, con la esperanza de que logren salir adelante pese a las circunstancias.

La jornada de atención no se limitó a los cachorros. Otros residentes de la comunidad también llevaron a sus perros y gatos para que recibieran evaluación veterinaria y cuidados.

Puedes leer: Afectados por sismo en El Ciruelito piden ayuda para reconstruir su vivienda

Nadia Guerra, veterinaria integrante de la misión de apoyo, explicó que profesionales de distintas asociaciones veterinarias, junto con estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria, se organizaron para asistir a las comunidades afectadas por el sismo.

Los equipos se distribuyeron en diferentes sectores, incluidos alojamientos temporales, donde las condiciones sanitarias pueden aumentar el riesgo de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y personas.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: Familias de Llano de Piedra en Los Santos esperan ayuda para reconstruir sus viviendas

La atención busca proteger la salud de las mascotas y prevenir posibles brotes, especialmente en las zonas donde las familias enfrentan dificultades para atender sus necesidades tras la emergencia.

Mientras las comunidades intentan recuperarse de los daños materiales y emocionales, los animales también resienten el impacto de los temblores. En medio de la incertidumbre, sus cuidadores continúan buscando formas de protegerlos y garantizarles alimento y atención.

Con información de Ney Castillo