Afectados por sismo en El Ciruelito piden ayuda para reconstruir su vivienda

Las lluvias inundaron el refugio temporal donde dormían, por lo que tuvieron que reubicar la carpa. La madre de cinco niños solicita una solución segura para proteger a sus hijos.

Parita, Herrera/Familias afectadas por los sismos en El Ciruelito, de Parita, enfrentan nuevas dificultades luego de que las lluvias inundaran el refugio temporal donde se resguardaba. Algunas viviendas fueron declaradas como inhabitable por las autoridades, por lo que sus integrantes han tenido que buscar alternativas para pasar la noche.

Inclusive el agua inundó el área donde se había instalado una carpa para albergar a una familia. Con apoyo de vecinos el refugio fue trasladado a otro sector para ofrecerles un lugar donde pernoctar en mejores condiciones.

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El párroco Raúl de León explicó que la comunidad y la Iglesia han colaborado para instalar temporalmente las toldas, ante la necesidad de brindar protección a los afectados. También señaló que el templo parroquial colonial sufrió daños en su campanario y que la oficina de Patrimonio ya realizó una inspección para avanzar en su reconstrucción.

De León destacó que, además de recuperar las estructuras dañadas, es necesario atender el miedo y la incertidumbre que enfrentan las familias tras los movimientos sísmicos. Asimismo, reconoció el aporte de las donaciones y la solidaridad de quienes han acudido a brindar apoyo.

Una de las afectadas, manifestó que la situación es especialmente difícil porque tiene cinco niños a su cargo. Según relató, las lluvias mojaron los colchones y otras pertenencias, lo que complicó aún más las condiciones en las que se encontraban.