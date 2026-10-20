Mercado inmobiliario en Panamá: ventas residenciales caen 13 % en el primer semestre de 2026

Pese a la caída de las ventas de vivienda, el sector inmobiliario en el país reporta un alza del 17,7 % en compras de extranjeros y proyecta crecer entre 4 % y 5 % este año.

El mercado inmobiliario en Panamá registró ventas residenciales por 695 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 13 % menos que en el mismo período de 2025, según datos de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Los datos sobre el comportamiento en inmobiliario fueron compartidos durante un encuentro que reunió a representantes del sector, autoridades y representantes de la banca para analizar la competitividad del país frente a otros mercados de la región. La estabilidad económica, la disciplina fiscal, el acceso al financiamiento y la seguridad jurídica centraron la discusión.

Panamá busca consolidar su posición como destino de inversión inmobiliaria en América Latina, respaldado por su conectividad internacional, su estabilidad financiera y el uso del dólar, aunque la caída de las ventas plantea desafíos para el sector.

¿Cuánto cayeron las ventas de vivienda en Panamá?

La caída fue más pronunciada en las viviendas de hasta 120 mil dólares, cuyas ventas disminuyeron un 28,3 %, frente al descenso del 6,2 % registrado en las propiedades de mayor precio.

El mercado comercial también experimentó una contracción, según los datos presentados por representantes de la consultora Indesa. Estas son las principales cifras del primer semestre de 2026:

Ventas residenciales: 695 millones de dólares, 13 % menos que en el primer semestre de 2025.

695 millones de dólares, 13 % menos que en el primer semestre de 2025. Viviendas de hasta 120 mil dólares: caída del 28,3 % en ventas.

caída del 28,3 % en ventas. Propiedades de mayor precio: descenso del 6,2 %.

descenso del 6,2 %. Ventas comerciales: 50,5 millones de dólares, retroceso interanual del 26,6 %.

50,5 millones de dólares, retroceso interanual del 26,6 %. Ventas a compradores extranjeros: 712 millones de dólares, un alza del 17,7 %.

Compradores extranjeros impulsan el sector inmobiliario

En contraste con la desaceleración local, la demanda internacional mantiene su dinamismo. Las ventas a compradores extranjeros crecieron un 17,7 %, hasta los 712 millones de dólares, con Colombia y Estados Unidos entre los principales mercados de origen y un creciente interés de compradores chinos.

Por otra parte, los permisos de construcción aprobados alcanzaron los 597,6 millones de dólares en el primer semestre, mientras que los permisos residenciales aumentaron un 14,1 %. Las proyecciones presentadas durante el encuentro apuntan a un crecimiento del sector de entre el 4 % y el 5 % en 2026.

Qué dicen el Gobierno y el gremio inmobiliario

Rodolfo Sabonge, director general de Planificación Nacional del MEF, afirmó que la confianza de los inversionistas depende de la certidumbre fiscal, la estabilidad financiera y política, y la seguridad jurídica.

Entre los indicadores positivos, Sabonge mencionó la reducción del déficit fiscal en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en un año.

Mayela Sánchez, directora de Investigación de Mercados de 4S Real Estate, sostuvo que Panamá debe adaptar las experiencias regionales a las características de su mercado y promover proyectos funcionales, seguros y bien ubicados, que integren vivienda, trabajo y servicios para mejorar la calidad de vida.

Por su parte, la presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los actores del sector y aprovechar el interés de inversionistas internacionales, incluidos los procedentes de Alemania.

Los retos del mercado inmobiliario panameño

Según lo planteado en el debate, el desafío para Panamá consiste en transformar sus ventajas geográficas, financieras y logísticas en inversiones sostenibles, con una oferta ajustada a la capacidad de compra de los hogares y condiciones que favorezcan el financiamiento y la seguridad jurídica.

El objetivo es mantener la competitividad del mercado inmobiliario panameño frente a otros destinos latinoamericanos, pese a la moderación de las ventas.