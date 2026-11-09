MIDA y Mingob impulsan proyecto agroforestal para la reinserción de mujeres privadas de libertad

La cooperación interinstitucional también busca convertir los espacios penitenciarios en centros de formación y producción, donde las actividades agrícolas funcionen como herramientas para el desarrollo de capacidades laborales.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Gobierno (Mingob) establecieron una alianza para desarrollar un proyecto agroforestal en el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda (CEFERE), con el propósito de promover la reinserción social, la capacitación técnica y el bienestar de las mujeres privadas de libertad.

La iniciativa contempla el establecimiento de parcelas agrícolas en los terrenos del centro penitenciario, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, mediante un modelo de cultivo asociado que combinará la producción de café, cacao y plátano.

El proyecto contará con la asistencia técnica de especialistas de la regional del MIDA en Chepo, quienes orientarán el desarrollo de las actividades agrícolas y la implementación de prácticas de producción sostenible.

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De acuerdo con la entidad, este modelo permitirá aprovechar los espacios disponibles, diversificar los conocimientos de las participantes y establecer ciclos de producción a corto, mediano y largo plazo.

El director regional del MIDA en Panamá Este, Cristian Castro, destacó que la iniciativa busca ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas por las participantes una vez culminen sus condenas.

”No solo les brindamos herramientas laborales reales para el futuro, sino que contribuimos de manera directa a la soberanía alimentaria y a la economía del país”, manifestó Castro.

La cooperación interinstitucional también busca convertir los espacios penitenciarios en centros de formación y producción, donde las actividades agrícolas funcionen como herramientas para el desarrollo de capacidades laborales y la rehabilitación social.

Con esta formación, las mujeres podrán adquirir conocimientos técnicos para desarrollar sus propios proyectos agropecuarios de manera independiente al recuperar su libertad, además de contar con alternativas que faciliten su incorporación al mercado laboral y reduzcan las barreras para su reinserción en la sociedad.