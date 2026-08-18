Mina de cobre: Mesa Técnica para el cierre pide a Navarro no aceptar informe de auditoría

También cuestionan el plan de emergencia para la instalación de relaves, debido a que los anexos publicados no permitirían verificar un protocolo integral para atender una eventual emergencia que involucre a las comunidades ubicadas aguas abajo, ni la coordinación institucional, los mecanismos de alerta y los procedimientos para proteger a la población.

La Mesa Técnica para el Cierre de Minas pidió al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, no aceptar el Informe Final de la Auditoría Integral de Cobre Panamá hasta que sean subsanadas las limitaciones metodológicas, los vacíos de información y la falta de evidencia que, según el grupo de expertos, impiden verificar parte de sus conclusiones.

La solicitud fue presentada formalmente este 18 de agosto mediante una carta dirigida al titular de MiAmbiente, en la que la Mesa Técnica expone los resultados de una revisión independiente realizada al informe final de la auditoría.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con 155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40 %, que, según la revisión, no cuentan en los anexos publicados con evidencia suficiente para respaldar las conclusiones de cumplimiento.

La Mesa Técnica hizo una precisión: la ausencia de evidencia no significa necesariamente que esos compromisos hayan sido incumplidos, sino que su cumplimiento no puede verificarse de manera suficiente con la información actualmente publicada.

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Cuestionan varios componentes de la auditoría

Entre los casos señalados está la estabilidad de la instalación de manejo de relaves. De acuerdo con la revisión, el propio informe reconoce debilidades y deficiencias en la información y el monitoreo geotécnico, pero pese a ello el compromiso fue evaluado como "conforme".

También cuestionan el plan de emergencia para la instalación de relaves, debido a que los anexos publicados no permitirían verificar un protocolo integral para atender una eventual emergencia que involucre a las comunidades ubicadas aguas abajo, ni la coordinación institucional, los mecanismos de alerta y los procedimientos para proteger a la población.

Otro punto está relacionado con el monitoreo de agua superficial. La Mesa Técnica señala que entre los anexos existen resultados de laboratorios contratados por MiAmbiente durante 2026 que no fueron incorporados al análisis correspondiente.

Además, el propio informe técnico del Ministerio habría recomendado incluir hierro total, aluminio total, cobre total y molibdeno total en el monitoreo regular del agua superficial, después de identificar en febrero de 2026 excedencias significativas frente a criterios internacionales de referencia.

La revisión también cuestiona la evaluación de compromisos de inversión comunitaria adquiridos desde 2010, debido a que se utilizaron registros correspondientes únicamente a 2018 y 2019, sin que la documentación publicada permita verificar su cumplimiento durante todo el período evaluado.

¿Qué piden al ministro?

Ante estos hallazgos, la Mesa Técnica solicita a Navarro no aceptar el informe final mientras persistan las limitaciones identificadas y exigir la información necesaria para verificar los compromisos evaluados.

También pide al Ministerio de Ambiente emitir las no conformidades que correspondan, establecer plazos para entregar la evidencia faltante y aplicar los procedimientos previstos en la normativa ambiental cuando existan incumplimientos documentados.

Otro de los planteamientos es revisar si la garantía financiera resulta suficiente para responder a los pasivos ambientales identificados y a obligaciones que podrían mantenerse durante las próximas décadas.

La organización también reclama mecanismos formales de participación ciudadana, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y que la documentación del proceso sea publicada en formatos accesibles para facilitar el escrutinio público.

La Mesa Técnica, convocada por cinco organizaciones no gubernamentales integrantes del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), reúne profesionales de auditoría ambiental, geología, ingeniería, hidrología, biología, ecología, derecho y ciencias sociales.

El planteamiento llega mientras la Comisión de Alto Nivel del Gobierno analiza el informe integral de Cobre Panamá. Los ministros Felipe Chapman, Julio Moltó y Juan Carlos Navarro han señalado que trabajan en una recomendación sobre el futuro del proyecto que deberá ser presentada al presidente José Raúl Mulino antes de finalizar 2026.